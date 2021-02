Graduatorie terza fascia ATA: niente punteggio se idoneità in concorsi pubblici non è corrispondente al profilo richiesto (Di martedì 9 febbraio 2021) Il prossimo decreto ministeriale per l’aggiornamento delle Graduatorie di terza fascia ATA è atteso nelle prossime settimane. Potranno presentare domanda coloro che attualmente non si trovano in graduatoria e che quindi non hanno mai fatto richiesta di inserimento, compresi gli aspiranti precedentemente inseriti in graduatoria ma che poi non hanno aggiornato la propria posizione nel 2017; e coloro che sono già in graduatoria, trattandosi in questo caso di istanza di aggiornamento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 febbraio 2021) Il prossimo decreto ministeriale per l’aggiornamento dellediATA è atteso nelle prossime settimane. Potranno presentare domanda coloro che attualmente non si trovano in graduatoria e che quindi non hanno mai fatto richiesta di inserimento, compresi gli aspiranti precedentemente inseriti in graduatoria ma che poi non hanno aggiornato la propria posizione nel 2017; e coloro che sono già in graduatoria, trattandosi in questo caso di istanza di aggiornamento. L'articolo .

