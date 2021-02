Asiago - Renon | ancora voi | al via la sfida per l' 87° scudetto

ArmandoGuzzo : @GiadaMazzucco Asiago-Renon gara 1 di finale scudo ?? - Enrico60729315 : ???? L'ASIAGO VOLA IN FINALE SCUDETTO. La prima partita si terrà martedì 9 febbraio allo stadio Odegar di Asiago dov… -

La Gazzetta dello Sport

Bistrattato, confinato (quest'anno più che mai, visto che a causa della pandemia di Covid - 19 si gioca in stadi chiusi al pubblico), ma pur sempre scudetto. Quello che da staserasi contenderanno in una finale al meglio delle tre partite, è l'87° della serie. La sfida è diventata una grande classifica dei bastoni tricolori: le due squadre si sono aggiudicate ...È un portiere di lungo corso, con alle spalle diverse partite anche in campionati superiori, avendo militato per diverso tempo nele nell'. Il goalie ha vestito anche la maglia della ...Il momento più atteso da inizio stagione è arrivato: l'Asiago Hockey, domani alle 20.30, ospiterà il Rittner Buam per gara 1 di finale scudetto. Si ...Sarà proprio una specie di “super finale” se pensiamo che nelle ultime 11 stagioni Asiago e Renon hanno avuto 5 successi a testa. Un vero e proprio dominio che si rinnova. Se per l’Asiago arrivare ...