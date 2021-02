A Draghi un altro No della Meloni. La leader di FdI ribadisce che non voterà la fiducia al nuovo esecutivo. “Il nostro approccio è pragmatico. Faremo un’opposizione patriottica” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Fratelli d’Italia non voterà la fiducia a Draghi, ma siamo a disposizione della Nazione per tutto quello che può essere utile”. E’ quanto ha ribadito il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, al termine del secondo giro di consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. “E’ stato un incontro interessante tutto basato sui contenuti – ha aggiunto la leader di FdI -, noi ci limitiamo a un confronto franco sui contenuti. Ieri Fratelli d’Italia ha fatto anticipare una serie di proposte e di documenti, chiaramente non mi aspettavo che Draghi avesse il tempo di leggerli ma credo che questo configuri l’atteggiamento di FdI”. “Il presidente Draghi – ha detto ancora Meloni – ci ha tratteggiato le questioni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 febbraio 2021) “Fratelli d’Italia nonla, ma siamo a disposizioneNazione per tutto quello che può essere utile”. E’ quanto ha ribadito il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, al termine del secondo giro di consultazioni con il premier incaricato Mario. “E’ stato un incontro interessante tutto basato sui contenuti – ha aggiunto ladi FdI -, noi ci limitiamo a un confronto franco sui contenuti. Ieri Fratelli d’Italia ha fatto anticipare una serie di proposte e di documenti, chiaramente non mi aspettavo cheavesse il tempo di leggerli ma credo che questo configuri l’atteggiamento di FdI”. “Il presidente– ha detto ancora– ci ha tratteggiato le questioni ...

