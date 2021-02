Napoli, la difesa perde ancora pezzi: Manolas out contro la Juventus, rischia un mese di stop. Il comunicato (Di lunedì 8 febbraio 2021) Piove sul bagnato in casa Napoli.perde ancora pezzi la difesa azzurra, definitivamente priva della sua coppa di centrali titolari. Dopo la positività al Covid-19 di Kalidou Koulibaly, infatti, il Napoli sarà costretto a fare a meno anche di Kostas Manolas. Il calciatore, che ha rimediato una infortunio sabato sera nella gara persa 2-1 contro il Genoa, salterà la sfida contro la Juventus e rischia uno stop di un mese. A comunicarlo tramite una nota ufficiale, è lo stesso club partenopeo."Kostas Manolas, sostituito nel match di Marassi contro il Genoa, si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali, presso la clinica Pineta ... Leggi su mediagol (Di lunedì 8 febbraio 2021) Piove sul bagnato in casalaazzurra, definitivamente priva della sua coppa di centrali titolari. Dopo la positività al Covid-19 di Kalidou Koulibaly, infatti, ilsarà costretto a fare a meno anche di Kostas. Il calciatore, che ha rimediato una infortunio sabato sera nella gara persa 2-1il Genoa, salterà la sfidalaunodi un. A comunicarlo tramite una nota ufficiale, è lo stesso club partenopeo."Kostas, sostituito nel match di Marassiil Genoa, si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali, presso la clinica Pineta ...

