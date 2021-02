"Lei mi parla ancora", Avati torna con un’elegia dell’amore immortale - (Di lunedì 8 febbraio 2021) Serena Nannelli Un film che, con aggraziata tenerezza e dolente nostalgia, trasmette valori imperituri oggi sempre più rari e racconta i doni della vecchiaia Con Lei mi parla ancora, film tratto dall’omonimo libro di Nino Sgarbi (padre di Elisabetta e Vittorio), Pupi Avati torna ad un cinema più intimo e personale, dopo la digressione gotico-padana de “Il Signor Diavolo”. Raccontando il lungo amore dei coniugi Sgarbi, durato 65 anni, il regista non mette in scena solo la storia tra due persone ma quella di un sentimento che oggi, nella sua coerente e imperitura profondità, appare anacronistico proprio come la locuzione che lo caratterizzava, “per sempre”. “Lei mi parla ancora” vede l’arrivo della vedovanza per il Signor Nino (Renato Pozzetto/Lino Musella), anziano ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Serena Nannelli Un film che, con aggraziata tenerezza e dolente nostalgia, trasmette valori imperituri oggi sempre più rari e racconta i doni della vecchiaia Con Lei mi, film tratto dall’omonimo libro di Nino Sgarbi (padre di Elisabetta e Vittorio), Pupiad un cinema più intimo e personale, dopo la digressione gotico-padana de “Il Signor Diavolo”. Raccontando il lungo amore dei coniugi Sgarbi, durato 65 anni, il regista non mette in scena solo la storia tra due persone ma quella di un sentimento che oggi, nella sua coerente e imperitura profondità, appare anacronistico proprio come la locuzione che lo caratterizzava, “per sempre”. “Lei mi” vede l’arrivo della vedovanza per il Signor Nino (Renato Pozzetto/Lino Musella), anziano ...

