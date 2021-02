GF Vip | Alda D’Eusanio commenta la sua espulsione

(Di lunedì 8 febbraio 2021) La giornalista rompe il silenzio ela sua squalifica dal reality di Canale 5 “Posso dire che appena capisco bene cosa è successo… Ne riparliamo”, poche parole quelle dirilasciate ad AdnKronos all’indomani della suadal reality Grande Fratello Vip. La giornalista è stata squalificata dal gioco dopo alcune frasi pronunciate sulla cantante Laura Pausini e, in particolare, sul compagno Paolo Carta: “Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera… un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche un figlio. Pare che la crocchi di botte”, ha dichiarato poco prima della diretta di venerdì sera mentre in bagno le ragazze si stavano preparando per la trasmissione. Dopo le sue dichiarazioni, la cantante e il compagno hanno dato mandato al loro avvocato Pierluigi De Palma “per agire ...

GFD'Eusanio non ci sta. Dopo l'eliminazione arriva la sfuriata che fa già discutere...turbolento quello appena trascorso nella Casa del Gf. Il reality è stato al centro dell'attenzione mediatica per via della squalifica avvenuta sabato, un provvedimento attuato controD'...Alcune vip in là con gli anni hanno preso l’abitudine di raccontare quel che accadeva (il tempo non può che essere al passato) sotto le loro gonne. Gli esempi sono numerosi, ma comincio da quello di p ...La giornalista rompe il silenzio e commenta la sua squalifica dal reality di Canale 5, dopo le dichiarazioni fatte su Laura Pausini ...