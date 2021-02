Genertel, nuove soluzioni assicurative auto per clienti FCA Bank (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si rafforza la partnership tra Generali e FCA Italy, società interamente controllata da Stellantis. A integrazione della più ampia partnership strategica per la mobilità tra Generali ed il Gruppo, grazie all’accordo tra Genertel e FCA Bank, – annuncia Generali in una nota – verranno offerte soluzioni assicurative personalizzate per auto e veicoli commerciali e accompagnato il lancio dei nuovi veicoli elettrici attraverso soluzioni assicurative di Genertel e servizi digitali IoT di Generali Jeniot. I clienti di FCA Bank potranno scegliere l’assicurazione RCA di Genertel includendone il costo nella rata di finanziamento del veicolo. Tra i vantaggi – spiega Generali – il prezzo bloccato, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si rafforza la partnership tra Generali e FCA Italy, società interamente controllata da Stellantis. A integrazione della più ampia partnership strategica per la mobilità tra Generali ed il Gruppo, grazie all’accordo trae FCA, – annuncia Generali in una nota – verranno offertepersonalizzate pere veicoli commerciali e accompagnato il lancio dei nuovi veicoli elettrici attraversodie servizi digitali IoT di Generali Jeniot. Idi FCApotranno scegliere l’assicurazione RCA diincludendone il costo nella rata di finanziamento del veicolo. Tra i vantaggi – spiega Generali – il prezzo bloccato, ...

