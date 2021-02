Vergogna nel napoletano, ragazza trans inseguita e picchiata da giovanissimi: il video indigna il web (Di domenica 7 febbraio 2021) Un’aggressione a tutti gli effetti è avvenuta ai danni di un transessuale a Torre del Greco. La violenza è stata anche ripresa probabilmente da amici che hanno assistito alla vile aggressione. E proprio questo video sta facendo il giro del web, indignando le centinaia di persone che hanno potuto vederlo. Si tratta di due giovanissimi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 7 febbraio 2021) Un’aggressione a tutti gli effetti è avvenuta ai danni di unessuale a Torre del Greco. La violenza è stata anche ripresa probabilmente da amici che hanno assistito alla vile aggressione. E proprio questosta facendo il giro del web,ndo le centinaia di persone che hanno potuto vederlo. Si tratta di dueL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

