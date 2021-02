Treviso, 150 scontrini per un pieno: scoperto un furbetto del cashback (Di domenica 7 febbraio 2021) In poco più di un'ora il registratore di cassa ha emesso 148 scontrini per arrivare a un totale di 50 euro di spesa ; e cioè, con transazioni da 20, 30, 70 centesimi per accumulare quante più ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 febbraio 2021) In poco più di un'ora il registratore di cassa ha emesso 148per arrivare a un totale di 50 euro di spesa ; e cioè, con transazioni da 20, 30, 70 centesimi per accumulare quante più ...

In poco più di un'ora il registratore di cassa ha emesso 148 scontrini per arrivare a un totale di 50 euro di spesa ; e cioè, con transazioni da 20, 30, 70 centesimi per accumulare quante più ...

Permasteelisa, il 94% dei lavoratori vota sì all'ipotesi di accordo

'La vertenza alla Permasteelisa di Vittorio Veneto è iniziata lo scorso novembre in risposta al piano presentato dall'azienda leader nel settore del rivestimento edilizio con la previsione di 150 ...

In poco più di un'ora il registratore di cassa di un distributore di benzina a Nervesa ha emesso 148 operazioni: tutte effettuate dalla stessa persona per accumulare quante più transazioni possibili ...

IL CASONERVESA (TREVISO) «Quando ho aperto il distributore all'alba mi sono trovato con il registratore di cassa senza carta e 150 scontrini in un'ora e mezza. Non riuscivo a capire». Per ...

'La vertenza alla Permasteelisa di Vittorio Veneto è iniziata lo scorso novembre in risposta al piano presentato dall'azienda leader nel settore del rivestimento edilizio con la previsione di 150 esuberi.

IL CASO NERVESA (TREVISO) «Quando ho aperto il distributore all'alba mi sono trovato con il registratore di cassa senza carta e 150 scontrini in un'ora e mezza. Non riuscivo a capire».