Lazio-Cagliari | Di Francesco | “Nulla da rimproverare ai miei | serve una vittoria Nervosismo finale? Certi atteggiamenti…”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tra raccattapalle e palloni che sparivano è normale che quando facciamo fatica fare risultato un po' diviene fuori. Ci sono statiatteggiamenti che hanno portato al, ma comunque per me è finita lì. Credo che un po' dida parte mia sia accettabile vista anche la situazioneNel posticipo dell'"Olimpico", ilrimane a bocca asciutta, incassando la sconfitta per 1-0 dalla, nel match delle 20.45 della ventunesima giornata di Serie A. Nonostante una prestazione solida e attenta, soprattutto in fase difensiva, i sardi raccolgono zero punti e rimangono terzultimi in classifica. Di seguito le parole del tecnico della squadra rossoblù Eusebio Di.Siamo stati reattivi anche dopo il vantaggio. Non abbiamo concretizzato ...

DiMarzio : Da chioccia a titolare, #Reina è l'uomo in più della #Lazio - DiMarzio : Le parole di Simone #Inzaghi dopo #LazioCagliari - SkySport : LAZIO-CAGLIARI 1-0 Risultato finale ? ? #Immobile (61') ?? - statodelsud : Lazio-Cagliari 1-0: video, gol e highlights della partita di Serie A - Pino__Merola : Lazio-Cagliari 1-0: video, gol e highlights della partita di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Cagliari

A 5' dalla fine regala il pallone alche per sua fortuna non ne approfitta. CORREA 6 Si ... INZAGHI 7 Lapre lockdown è tornata: lotta, corre, soffre e centra la sesta vittoria di fila ...Sesta vittoria di fila in campionato e Roma agganciata al quarto posto in classifica: missione compiuta per la, che nel posticipo della 21giornata di Serie A ha battuto il1 - 0 all'Olimpico. Decisivo per i biancocelesti il solito Immobile, che nella ripresa ha regalato i tre punti alla squadra ...Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Tmw Radio della giornata di Serie A. Lazio-Cagliari, sesta vittoria consecutiva per Inzaghi, che ora è in zona Champions: "La Lazio ha faticato ...Attraverso il nostro sondaggio potete votare chi secondo voi è stato il migliore in campo della Lazio nella gara contro il ...