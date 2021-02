Barbara d’Urso infuriata dopo lo scoop: “Non ho relazioni con uomini sposati!” (Di domenica 7 febbraio 2021) Da qualche giorno ha fatto scalpore l’intervista di Memo Regimi rilasciata al settimanale Di Più Tv. Qui, il cantante ha fatto sapere di aver avuto una relazione con Barbara d’Urso. In particolare, la conduttrice sarebbe stata la sua amante. Frasi molto forti che hanno spinto la stessa Barbara a intervenire sulla questione. Senza fare nomi, ma con palese riferimento a Regimi, la d’Urso ha smentito il tutto e ha bacchettato l’uomo per questa intervista. Barbara d’Urso: le parole di Memo Regimi Alla sonora età di 82 anni, Memo Regimi continua a far parlare di sè per le sue affermazioni a dir poco sorprendenti. Qualche giorno fa, il cantante, che faceva scalpore quando era giovane, ha rilasciato un’intervista a Di Più Tv dove ha raccontato: “Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 7 febbraio 2021) Da qualche giorno ha fatto scalpore l’intervista di Memo Regimi rilasciata al settimanale Di Più Tv. Qui, il cantante ha fatto sapere di aver avuto una relazione con. In particolare, la conduttrice sarebbe stata la sua amante. Frasi molto forti che hanno spinto la stessaa intervenire sulla questione. Senza fare nomi, ma con palese riferimento a Regimi, laha smentito il tutto e ha bacchettato l’uomo per questa intervista.: le parole di Memo Regimi Alla sonora età di 82 anni, Memo Regimi continua a far parlare di sè per le sue affermazioni a dir poco sorprendenti. Qualche giorno fa, il cantante, che faceva scalpore quando era giovane, ha rilasciato un’intervista a Di Più Tv dove ha raccontato: “Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano ...

LegaSalvini : ++ QUESTA SERA MATTEO #SALVINI DA BARBARA D'URSO! ++ > ore 21.15 - Canale 5 - #noneladurso - LucaCappaii : RT @mariahsbubble: #iostoconfranceskapepe L’unica che, a contratto terminato, ha abbandonato il circo di Signorini ed è stata presa sotto… - infoitcultura : Pomeriggio 5: fan di Can Yaman contro Barbara D'Urso. Non sa pronunciare nemmeno il suo nome - TrashCafoni : Live – Non è la D’Urso Rock’and rollo, i racconti di Patty Pravo - miks926 : RT @mariahsbubble: #iostoconfranceskapepe L’unica che, a contratto terminato, ha abbandonato il circo di Signorini ed è stata presa sotto… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Memo Remigi: «Sono stato con Barbara D’Urso 4 anni: mia moglie mi cacciò di casa» Corriere della Sera