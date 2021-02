Sinner-Travaglia stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming finale Atp Melbourne 1 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ladell’Atp divedrà opposti Jannike Stefano, talenti italiani. L’altoatesino ha sconfitto Karen Khachanov in semi, mentre l’ascolano è riuscito ad avere la meglio su Thiago Monteiro. Settimana memorabile per entrambi i protagonisti, che vorranno coronare il loro percorso con un successo. Il derby azzurro andrà in scena la notte tra sabato 6 e domenica 7 febbraio, non prima delle ore 04.00 italiane. Latelevisiva verrà offerta livesulla piattaforma Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito, rigorosamente post-match, al fine di analizzare le performance dei due atleti italiani. SportFace.