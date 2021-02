Roma ‘Dammi l’incasso’ | prova ripetutamente ad accoltellare il negoziante | poi fugge con un misero bottino E’ caccia al ladro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 febbraio 2021) Momenti di terrore ieri pomeriggio per il titolare di un piccolo supermercato di via Boezio, nel quartiere Prati a, quando, intorno alle ore 15:15, un rapinatore con il volto coperto dalla mascherina chirurgica e un cappuccio è entrato nel negozio e, coltello alla mano, ha chiesto l’incasso. Al diniego del titolare del supermercato, il malvivente, un uomo di circa 50 anni, ha reagito tentando dipiù volte il commerciante: ne è nata una colluttazione, con il titolare, un cittadino del Bangladesh, che tentava di difendersi per non farsi ferire in maniera grave. Gridando per cercare aiuto, lo straniero è riuscito a far desistere il rapinatore che, arraffati 10 euro dalla cassa, è fuggito facendo perdere le proprie tracce e lasciando il commerciante a terra, ferito e spaventato. Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato Borgo, ...