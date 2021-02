Roma | 17enne tenta il suicidio | salvata dalla bidella

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 6 febbraio 2021) Unana hato di togliersi la vita gettandosifinestra. Secondo quanto riportato da Il messaggero, la giovane stava svolgendo un compito in classe, quando ha chiesto all’insegnante di uscire per potersi recare in bagno. La giovane è uscita e si è recata alla finestra in corridoio, per gettarsi di sotto. È stata la, che fortunatamente si è tempestivamente accorta di quanto stava accadendo, a fermarla prima che fosse troppo tardi. La ragazza è ora ricoverata nel reparto di neuropsichiatria, assistita e sorvegliata da medici ed infermieri. Non è ancora stata inviata alcuna informativa alle forze dell’ordine, dal momento che prima gli psicologi vogliono capire cosa sia accaduto alla ragazza e se si tratti o meno di istigazione al. Solo pochi ...