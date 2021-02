La Reazione dei concorrenti del GF Vip dopo l’espulsione di Alda D’Eusanio: Endemol interviene – VIDEO (Di sabato 6 febbraio 2021) Alda D’Eusanio è stata espulsa dalla Casa del Grande Fratello Vip dopo le illazioni su Laura Pausini e tutto il caos mediatico che ne è successivamente scaturito. Ma come hanno preso gli altri protagonisti del reality show questa notizia? Alda D’Eusanio espulsa, la Reazione dei concorrenti Tommaso Zorzi, uscendo dal Confessionale ha sussurrato in un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 6 febbraio 2021)è stata espulsa dalla Casa del Grande Fratello Viple illazioni su Laura Pausini e tutto il caos mediatico che ne è successivamente scaturito. Ma come hanno preso gli altri protagonisti del reality show questa notizia?espulsa, ladeiTommaso Zorzi, uscendo dal Confessionale ha sussurrato in un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

