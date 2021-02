Benno Neumair, parla una testimone: “Era stato ricoverato in psichiatria” (Di sabato 6 febbraio 2021) Nella puntata di ieri di Quarto Grado, un’amica di Benno ha fornito una testimonianza molto importante e che adesso dovrà essere sottoposta al vaglio degli inquirenti: Benno Neumair, nel luglio dello scorso anno, quando si trovava in Germania, fu ricoverato in psichiatria per una crisi, pare di radice paranoide, molto forte. Benno pare sia affetto da disturbi psicologici di tipo schizo-paranoide. La testimone che ha parlato a Quarto Grado è una persona molto amica di Benno e della sua famiglia. La donna ha raccontato di come pochi mesi fa Benno abbia minacciato la fidanzata del tempo con un coltello, per poi minacciare di uccidersi. Quella sera furono chiamati i soccorsi e Benno venne ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 6 febbraio 2021) Nella puntata di ieri di Quarto Grado, un’amica diha fornito una testimonianza molto importante e che adesso dovrà essere sottoposta al vaglio degli inquirenti:, nel luglio dello scorso anno, quando si trovava in Germania, fuinper una crisi, pare di radice paranoide, molto forte.pare sia affetto da disturbi psicologici di tipo schizo-paranoide. Lache hato a Quarto Grado è una persona molto amica die della sua famiglia. La donna ha raccontato di come pochi mesi faabbia minacciato la fidanzata del tempo con un coltello, per poi minacciare di uccidersi. Quella sera furono chiamati i soccorsi evenne ...

