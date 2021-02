Scuola, no alla riapertura se non si garantisce la sicurezza. Esposto dello studio legale Vizzino (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nell’ambito dell’istituzione del Libro Bianco della Sanità – progetto ideato per rendere un servizio di assistenza legale a supporto dei cittadini afflitti da problemi di portata collettiva – lo studio legale Vizzino ha avuto modo di raccogliere numerose lamentele e denunce in riferimento alla riapertura delle scuole e alla ripresa delle lezioni in presenza. Le proteste raccolte di genitori ed insegnanti vertono sostanzialmente sulla preoccupazione dei rischi connessi all’amplificazione dei contagi, com’è avvenuto ad ottobre, quando si è sviluppata la seconda ondata di diffusione del covid. Infatti, già a settembre il Comitato Scientifico aveva avvertito il Ministro dell’Istruzione del gravissimo rischio che si sarebbe corso con la riapertura. Dalle ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nell’ambito dell’istituzione del Libro Bianco della Sanità – progetto ideato per rendere un servizio di assistenzaa supporto dei cittadini afflitti da problemi di portata collettiva – loha avuto modo di raccogliere numerose lamentele e denunce in riferimentodelle scuole eripresa delle lezioni in presenza. Le proteste raccolte di genitori ed insegnanti vertono sostanzialmente sulla preoccupazione dei rischi connessi all’amplificazione dei contagi, com’è avvenuto ad ottobre, quando si è sviluppata la seconda ondata di diffusione del covid. Infatti, già a settembre il Comitato Scientifico aveva avvertito il Ministro dell’Istruzione del gravissimo rischio che si sarebbe corso con la. Dalle ...

