Matteo | Mohammed e la sega elettrica

(Di sabato 6 febbraio 2021) Tecnico o politico? di scopo o di legislatura? demo-sovranista, pupul-fascio-comunista, molleggiato, lento, rock? Accidenti ma che diavolo di governo bolle in pentola? Super-Mario non scopre le sue carte, ma una cosa è certa: a Conti fatti il suo Governo sarà moolto meglio di quello di Giuseppi. E ciò grazie solo aRenzi, che per l’Italia vuole sempre il meglio. «L’era hosì anche da bimbino», ci racconta la sua vecchia maestra delle elementari Elena Rinco, «ricordo che a scuola avevamo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il Manifesto

I l murale fatto da Harry Greb a Roma ritrae il leader di Italia VivaRenzi con il principe sauditabin Salman mentre si stringono la mano, alludendo alle polemiche venute fuori a causa del recente viaggio diRenzi in Arabia Saudita, in piena ...La decisione è arrivata proprio mentre il senatore a vitaRenzi si trovava in Arabia Saudita,... Renzi era ospitato per commentare il 'rinascimento' saudita del principe ereditarioBin ...Tecnico o politico? di scopo o di legislatura? demo-sovranista, pupul-fascio-comunista, molleggiato, lento, rock? Accidenti ma che diavolo di governo bolle in pentola? Super-Mario non scopre le sue ca ...Alla luce delle ultime notizie sul blocco dell’esportazione di armi verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi e la partecipazione dell’ex Premier Renzi alla conferenza a Riyadh del Future investment ...