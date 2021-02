Martinelli Ginetto fa shopping e compra la centenaria Manifattura Satta e Bottelli

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo un anno controverso e delicato per tutti, gravato dall’incertezza del futuro, il Gruppo– attraverso la controllata Finissaggio Tessile S&B – porta a termine un’importante acquisizione, la. L’acquisizione rilancia l’azienda di Nerviano e la proietta in una prospettiva che mira allo svecchiamento della produzione e alla valorizzazione delle importanti competenze e know-how costruiti in 100 anni di attività al servizio delle migliori aziende italiane ed europee. Alberto Paccanelli, Sergio e Lucianoè un gruppo manifatturiero che oggi copre la filiera del tessile d’alta gamma per la casa, dalla filatura, alla tessitura, nobilitazione e tintura, con posizione di ...

