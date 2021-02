Dati Istat su vendite 2020, segno più solo per il settore alimentare (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’Istat ha certificato nel 2020 una flessione annua del 5,4% per le vendite al dettaglio “fortemente influenzate dall’emergenza sanitaria”, sottolineando una forte eterogeneità dei risultati sia per settore merceologico, sia per forma distributiva. Immediati i commenti delle associazioni di categoria interessate. Per Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, “il balzo scontato e ovvio su novembre non basta nemmeno a recuperare le vendite rispetto ad inizio anno. Nonostante le festività, a dicembre sono ancora inferiori del 4,9% rispetto a febbraio, ultimo mese pre-lockdown, e del 4,1% su gennaio, ultimo mese pre-pandemia, valori che salgano al 10% per le vendite non alimentari. Dona punta il dito sulle misure restrittive di Natale: “hanno affossato ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’ha certificato neluna flessione annua del 5,4% per leal dettaglio “fortemente influenzate dall’emergenza sanitaria”, sottolineando una forte eterogeneità dei risultati sia permerceologico, sia per forma distributiva. Immediati i commenti delle associazioni di categoria interessate. Per Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, “il balzo scontato e ovvio su novembre non basta nemmeno a recuperare lerispetto ad inizio anno. Nonostante le festività, a dicembre sono ancora inferiori del 4,9% rispetto a febbraio, ultimo mese pre-lockdown, e del 4,1% su gennaio, ultimo mese pre-pandemia, valori che salgano al 10% per lenon alimentari. Dona punta il dito sulle misure restrittive di Natale: “hanno affossato ...

