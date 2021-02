Birmania | il consiglio di sicurezza dell’Onu | “No alla violenza e rispettare lo stato di diritto”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) La presidente di turno deldi, l’ambasciatrice britannica Barbara Woodward, ha spiegato che non è ancoradeciso il formato della riunione di domani sulla situazione della, ma “probabilmente sarà un incontro a porte chiuse, per poter avere una discussione il più franca possibile”. “Vogliamo avere una discussione costruttiva”, ha poi precisato Woodward. La presidente ha specificato che bisogna “astenersi dpienamente i diritti umani, le libertà fondamentali e lodi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'ambasciatrice britannica Barbara Woodward: "Chiediamo il rilascio dei detenuti e che si perseguano il dialogo e la riconciliazione"