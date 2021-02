Tentata estorsione a imprenditore molisano: in manette affiliato dei Di Lauro (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCampobasso – Bloccato sul nascere un tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore di Campobasso al quale è stata fatta una richiesta iniziale di 7mila euro che, nel tempo, si è trasformata per arrivare a 100mila euro. In manette tre persone, individuate dalle forze dell’ordine questa mattina, dopo aver raccolto tutti gli elementi a partire da dicembre, periodo nel quale era stata effettuata la richiesta estorsiva con minacce e intimidazioni. Tra i tre coinvolti c’è un napoletano affiliato al clan camorristico dei Di Lauro, residente nel Basso Molise. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCampobasso – Bloccato sul nascere un tentativo diai danni di undi Campobasso al quale è stata fatta una richiesta iniziale di 7mila euro che, nel tempo, si è trasformata per arrivare a 100mila euro. Intre persone, individuate dalle forze dell’ordine questa mattina, dopo aver raccolto tutti gli elementi a partire da dicembre, periodo nel quale era stata effettuata la richiesta estorsiva con minacce e intimidazioni. Tra i tre coinvolti c’è un napoletanoal clan camorristico dei Di, residente nel Basso Molise. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Tentata estorsione Invia foto a contatto social,giovane vittima di revenge porn

È successo a una 39enne di Dolianova, vittima di revenge porn e tentata estorsione. La donna a dicembre ha conosciuto una persona sui social network. Per alcuni giorni si sono scambiati messaggi, poi ...

Tentata estorsione con metodo mafioso, tre arresti

Concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Con queste accuse gli agenti della Squadra Mobile di Campobasso hanno arrestato e condotto in carcere questa mattina due persone domiciliate a ...

Comunali: Longobardi,4 arresti per tentata estorsione Agenzia ANSA Stanato Mario Ascione, figlio del boss e regista della faida di camorra vesuviana

Nella serata del 3 febbraio i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Torre del Greco, con il supporto dell'Arma territoriale di Latina, hanno ...

Sgominata organizzazione criminale dedita all’estorsione agli imprenditori edili

La Polizia di Stato di Campobasso ha dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure coercitive disposta dal G.I.P. del Tribunale ...

