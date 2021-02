Se sarà Draghi, in cima alla sua agenda si metta il tema del Nord (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il passaggio di estrema criticità che il Paese sta attraversando richiede a tutti uno sforzo di generosità e concretezza. Piaccia o meno, l’opzione-Draghi pare davvero essere l’unica in grado di evitare una fase di ancora più grave instabilità come invece sarebbe inevitabile con nuove elezioni. Di fronte al concreto rischio di compromettere la ripartenza, legata a triplo filo ai fondi del Next Generation Eu, tutto il resto va in secondo piano, compresa la disillusione di chi sperava di costruire una nuova fase del centrosinistra, passando a un’alleanza strutturale col M5S. Questo vale anche e soprattutto a Milano, dove non solo da sempre vige una proverbiale pragmaticità, ma dove da dieci anni è in vigore proprio quel campo progressista che, pur non includendo il M5S, è comunque molto largo ed ampiamente inclusivo. Questo ha consentito di tenere insieme le istanze più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il passaggio di estrema criticità che il Paese sta attraversando richiede a tutti uno sforzo di generosità e concretezza. Piaccia o meno, l’opzione-pare davvero essere l’unica in grado di evitare una fase di ancora più grave instabilità come invece sarebbe inevitabile con nuove elezioni. Di fronte al concreto rischio di compromettere la ripartenza, legata a triplo filo ai fondi del Next Generation Eu, tutto il resto va in secondo piano, compresa la disillusione di chi sperava di costruire una nuova fase del centrosinistra, passando a un’alleanza strutturale col M5S. Questo vale anche e soprattutto a Milano, dove non solo da sempre vige una proverbiale pragmaticità, ma dove da dieci anni è in vigore proprio quel campo progressista che, pur non includendo il M5S, è comunque molto largo ed ampiamente inclusivo. Questo ha consentito di tenere insieme le istanze più ...

CarloCalenda : Dopo aver parlato per giorni di europeismo relativamente a Ciampolillo e c come pilastri del Conte Ter, il… - riotta : Quanto a Renzi, non v'è dubbio che la mano è sua, ha eliminato il governo Conte I nel 2019 e avviato il governo Dra… - riotta : Se alla fine invece del Conte III ci sarà il Draghi I chi si sgolava 'una crisi sul nulla in pandemiaaa!' avrà da dire sbagliavo no? - raffyfw1973 : RT @jacopo_iacoboni: Franceschini si dice 'convinto che Conte sarà coerentemente il primo e più convinto sostenitore di Draghi' See, avoja. - dany_marini : RT @Piu_Europa: “Serve un whatever it takes per la salvezza dell’Italia. Più Europa sarà impegnata in questa sfida al fianco di Mario Dragh… -

Ultime Notizie dalla rete : sarà Draghi Governo, Renzi "La maggioranza ci sarà, Draghi fino al 2023"

Nel M5S in molti dicono già no al governo Draghi, ma il leader di Iv dice: "Diamo tempo al tempo. E lasciamo lavorare il presidente incaricato. La maggioranza ci sarà". Poi ribadisce: "voterò la ...

Governo, Cencelli: 'Draghi ultima spiaggia, Manuale sarà necessario'

A lui, dunque, pare evidente che il calibro di difficoltà dell'incarico di Draghi nella formazione ... e per il quale, invece, il confronto con i partiti sarà essenziale. Qual è la soluzione migliore? ...

Mattarella convoca Draghi: «Serve un governo di alto profilo» Corriere della Sera Nel M5S in molti dicono già no al governo, ma il leader di Iv dice: "Diamo tempo al tempo. E lasciamo lavorare il presidente incaricato. La maggioranza ci". Poi ribadisce: "voterò la ...A lui, dunque, pare evidente che il calibro di difficoltà dell'incarico dinella formazione ... e per il quale, invece, il confronto con i partitiessenziale. Qual è la soluzione migliore? ...