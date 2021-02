Lecce | preso il classe 2003 Berg

(Di giovedì 4 febbraio 2021)- Ancora un colpo in prospettiva per ildel diesse Pantaleo Corvino , sempre attento ai giovani talenti in giro per il mondo. Per il club giallorosso infatti, c'è il centrocampista ...

Corriere dello Sport

Commenta per primo Il Lecce ha preso Sebastian Fjose Berg dai norvegesi del Kongsvinger. Centrocampista offensivo classe 2003, può fare l'esterno d'attacco sia a destra che a sinistra. Debutto con gol in prima squadra nel ...