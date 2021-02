Imu | prorogato il pagamento della seconda rata | chi ne ha diritto

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Imu, vauna nuova proroga per alcuni contribuenti sul saldo. Vediamo nel dettaglio come funziona e chi ne ha. Il conguaglio Imu 2020 è stato rinviato per alcune categorie di contribuenti con il varo di una nuova legge di conversione relativa al decreto proroga dello stato di emergenza Covid. IlL'articolo proviene da Inews.it.

Se il termine scade in giorno festivo, èdi diritto al giorno seguente non festivo' (... ma la domenica sì, di conseguenza il pagamento della seconda ratadel 28 febbraio 2021 (domenica) ...Cosa devo fare? Lettera firmata Il rilascio degli immobili, giàal 31 dicembre 2020, ... Ciò nonostante il proprietario deve continuare a pagare l'e non è purtroppo escluso che si debba ...Imu, varata una nuova proroga per alcuni contribuenti sul saldo della seconda rata. Vediamo nel dettaglio come funziona e chi ne ha diritto.Nuovo mini-rinvio seconda rata Imu: dopo la proroga al 28 febbraio 2021 lo slittamento del conguaglio a marzo.