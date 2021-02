'GF Vip', i concorrenti vogliono abbandonare dopo la morte del fratello di Dayane (Di giovedì 4 febbraio 2021) dopo la notizia della scomparsa di Lucas, il fratello di Dayane Mello , nella Casa del 'Grande fratello Vip' i concorrenti sembrano intenzionati a voler mettere da parte le dinamiche del gioco. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 febbraio 2021)la notizia della scomparsa di Lucas, ildiMello , nella Casa del 'GrandeVip' isembrano intenzionati a voler mettere da parte le dinamiche del gioco. ...

fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - Noovyis : (Grande Fratello Vip 5, i concorrenti abbandoneranno per solidarietà verso Dayane Mello?) Playhitmusic - - DSpettacolo : GF Vip, la finale sembra essere a rischio. I concorrenti vogliono boicottare il programma per rispetto nei confront… - GossipItalia3 : “GF Vip” Dayane Mello in lutto, la rivolta dei concorrenti: «Abbandoniamo» #gossipitalianews - giovanna30573 : RT @Novella_2000: I vipponi meditano di abbandonare insieme la casa (ma la regia li censura) - VIDEO #gfvip -