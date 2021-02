Durant meglio di LeBron | ecco le preferenze dei tifosi per l' All Star Game

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Kevinè tornato. Non solo in campo, dove sta avendo un inizio di stagione straordinario con Brooklyn dopo un anno e mezzo di stop per un devastante infortunio al tendine d'Achille. KD è tornato ...

La Gazzetta dello Sport

I VOTI "è l'unico giocatore a superare i 2,3 milioni di voti, raccolti dalla lega via sito, app e Twitter. Precede di circa 14mila voti LeBron James come giocatore più votato in assoluto, col ...Decisivi gli ultimi cinque minuti del quarto quarto, quando i soliti Irving, Harden efanno ... i 26 di Gary Trent Jr., ma anche Carmelo Anthony e Enes Kanter per avere la. Vince anche ...Irving ha chiuso a 39 punti, segnando 8 punti di fila nel quarto periodo; Harden è andato in tripla doppia, con 23 punti, 14 assist e 11 rimbalzi; KD ne ha aggiunti 28. Insomma, ...Tra i risultati delle partite della regular season NBA 2021 giocate nella notte italiana tra il 2 e il 3 febbraio spicca la vittoria dei Nets del ...