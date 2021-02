Chi è Aleksandar Kolarov | nuovo amore di Francesca Fioretti

Leggi su dilei

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Classe 1985,è un calciatore serbo, nato il 10 novembre. Gioca nel ruolo di difensore sia nella Nazionale che nell’Inter. E a quanto pare è ildi. A tre anni dalla scomparsa dell’ex compagno Davide Astori, la donna infatti è stata immortalata in alcuni scatti pubblicati sul settimanale Chi in compagnia del difensore dell’Inter mentre si scambiano quello che sembra essere un bacio.è un giocatore molto apprezzato noto per la tecnica ma anche per la potenza dei suoi tiri che pare riescano a superare il 120 chilometri all’ora. L’esordio nel mondo del calcio è avvenuto in giovane età e i primi anni di carriera nelle massime serie lo hanno visto giocare in Serbia per diverse stagioni. Nel ...