Alex Del Piero ricoverato in ospedale a Los Angeles: ecco come sta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alessandro Del Piero è stato ricoverato in ospedale a Los Angeles a causa di una colica renale: ne aveva già sofferto nei mesi passati. Christian Alminana/Getty Images for LaureusDagli Stati Uniti arrivano notizie poco rassicuranti per i fan di Alessandro Del Piero. L'ex attaccante della Juventus e della nazionale italiana è stato ricoverato in ospedale a Los Angeles, dove vive da alcuni anni, dopo una forte colica renale. Tuttavia non sembra essere nulla di particolarmente grave: secondo le indiscrezioni, a parte il dolore e lo spavento, l'ex numero 10 bianconero sarebbe in buone condizioni di salute. Ti potrebbe interessare anche -> Morto Benito Boldi: ex calciatore, vinse lo scudetto con la Juventus

