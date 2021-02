Mario Draghi | parla Giancarlo Magalli | “A scuola era intelligente e simpatico”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il nome diè in questo momento al centro di tutti i temi di dibattito che stanno avvenendo in Italia. Alla luce dell’annuncio arrivato qualche ora fa, al termine del serrato colloquio avvenuto tra il Capo dello Stato Sergio Mattarella e quello che potrebbe esser il futuro Presidente del Consiglio di un governo tecnico,, interviene il compagno didell’ex Presidente della BCE,il suo ex compagno dierae una persona molto corretta: non era uno di quelli che faceva la spia al professore“, sono le parole che ...