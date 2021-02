Draghi sale al Quirinale, Conte ter fallito (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si è conclusa con un nulla di fatto il tentativo del presidente della camera Fico di ricucire con la vecchia maggioranza per uscire dalla crisi e creare un nuovo governo. Preso atto dello stallo ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si è conclusa con un nulla di fatto il tentativo del presidente della camera Fico di ricucire con la vecchia maggioranza per uscire dalla crisi e creare un nuovo governo. Preso atto dello stallo ...

nazionale_sf : RT @Verdoux11: a mezzogiorno il #vileaffarista sale al #quirinale. Come possiamo competere con #draghi che ha 161000 tweet? - Verdoux11 : a mezzogiorno il #vileaffarista sale al #quirinale. Come possiamo competere con #draghi che ha 161000 tweet? - buffadimitri : RT @SkyTG24: Mario #Draghi sale al Colle. Il racconto in diretta ?? - EroeSemantico : In 'Non ti pago' di Eduardo de Filippo, il protagonista mette lo zucchero nel sugo invece del sale, ma invece di am… - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Crisi, Draghi sale al Quirinale. Ma il sostegno al nuovo governo non scontato. In fibrillazio… -