Draghi accetta con riserva Grillo alza la posta | ma il M5S si spacca

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Sono fiducioso che dal confronto con i partiti e i gruppi e dal dialogo con le forze sociali emerga unità e con essa capacitò di dare una risresponsabile all’appello del presidente della Repubblica”. Marioparla con voce sommessa dal Quirinale. Prima di congedarsi si ferma un secondo, prende la mascherina, “questa me la rimetto”. Hato conl’incarico di formare un governo affidatogli da Sergio Mattarella. Il suo primo discorso da premier incaricato ricalca quello del Capo dello Stato. Richiama la gravità dell’ora, “la drammatica crisi sanitaria e i suoi gravi effetti sulla vita delle persone, l’economia e la società”, che richiede “risposte all’altezza della situazione”. E un piano d’azione: “Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi quotidiani dei ...

TgLa7 : #Draghi accetta l'incarico di formare il nuovo governo con riserva - MediasetTgcom24 : Governo, Draghi accetta l'incarico con riserva - sole24ore : #Crisidigoverno, incarico a #Draghi che accetta con riserva. Segui la diretta @sole24ore - BlondMan68 : RT @P_M_1960: Draghi accetta con riserva. Renzi gli ha già fatto gli auguri. Stai sereno Mario. #Crisidigoverno - mazzuoccolo_e : RT @SkyTG24: Draghi accetta l'incarico: 'Vincere la pandemia e rilanciare il Paese'. Il discorso: VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi accetta

Il professorsi è riservato di accettare , e a breve parlerà alla stampa', ha riferito il segretario generale della presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti dopo circa un'ora di colloquio fra ...Mario: 'Sono fiducioso che dal confronto con i partiti, con i gruppi parlamentari e le forze sociali emerga unità' Sarà ora compito diavviare le trattative tra i partiti. Cosa succede ...Il Capo dello Stato ha optato per un esecutivo “di alto profilo e senza formula politica”. Iniziano a circolare i nomi di una ipotetica squadra di governo: da Panetta a Cottarelli, da Cartabia a Capua ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l’incarico di formare il nuovo governo a Mario Draghi, che, come da prassi, ha accettato con riserva. Per l’ex presidente Bce, si tratta ...