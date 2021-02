Dove vive Mario Draghi, le case dell’ex presidente della Bce (futuro premier?) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dove vive Mario Draghi? L’ex presidente della Bce è romano (3 settembre 1947) e vive prevalentemente nella sua città: Roma. Durante la sua lunga e splendente carriera ha però lavorato e studiato anche all’estero (Boston e Francoforte). In Italia ha però altri due posti del cuore, oltre la sua Roma, Lavinio e Città della Pieve. La prima è una località di mare vicino Roma; la seconda è una cittadina al confine tra Umbria e Toscana. Riservato e sempre lontano dai riflettori quando si tratta della sua vita privata, Mario Draghi sembra essere una di quelle persone schive a cui non piace essere al centro dell’attenzione. A Lavinio Draghi è stato spesso avvistato senza auto blu e in tenuta ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 febbraio 2021)? L’exBce è romano (3 settembre 1947) eprevalentemente nella sua città: Roma. Durante la sua lunga e splendente carriera ha però lavorato e studiato anche all’estero (Boston e Francoforte). In Italia ha però altri due posti del cuore, oltre la sua Roma, Lavinio e CittàPieve. La prima è una località di mare vicino Roma; la seconda è una cittadina al confine tra Umbria e Toscana. Riservato e sempre lontano dai riflettori quando si trattasua vita privata,sembra essere una di quelle persone schive a cui non piace essere al centro dell’attenzione. A Lavinioè stato spesso avvistato senza auto blu e in tenuta ...

