Altro che programmi, per Renzi conta solo il potere. Dal Pd al M5S coro di accuse. Gioco sporco del senatore di Rignano per affossare Conte (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non è una questione di poltrone. Questo il mantra che Matteo Renzi è andato ripetendo, anche con un filo di sospetta ridondanza, nelle ultime settimane. Invece alle otto di sera i nomi (leggi poltrone che reclama) li fa eccome: “Bonafede, Mes, Scuola (Azzolina, ndr), Arcuri, vaccini, alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su Altro” e aggiunge: “Prendiamo atto dei niet dei colleghi della ex maggioranza. Ringraziamo il presidente Fico e ci affidiamo alla saggezza del capo dello Stato”. Tradotto: nessun accordo né sui temi né sul nome di Conte, riproposto da Pd, M5s, LeU e il nuovo gruppo dei responsabili. Altro che rottamatore, distruttore. La rottura è totale. “Renzi aveva fatto richieste sugli assetti di governo ancor prima che fosse dato l’incarico ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non è una questione di poltrone. Questo il mantra che Matteoè andato ripetendo, anche con un filo di sospetta ridondanza, nelle ultime settimane. Invece alle otto di sera i nomi (leggi poltrone che reclama) li fa eccome: “Bonafede, Mes, Scuola (Azzolina, ndr), Arcuri, vaccini, alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su” e aggiunge: “Prendiamo atto dei niet dei colleghi della ex maggioranza. Ringraziamo il presidente Fico e ci affidiamo alla saggezza del capo dello Stato”. Tradotto: nessun accordo né sui temi né sul nome di, riproposto da Pd, M5s, LeU e il nuovo gruppo dei responsabili.che rottamatore, distruttore. La rottura è totale. “aveva fatto richieste sugli assetti di governo ancor prima che fosse dato l’incarico ...

GianlucaVasto : Altro che temi! Poltrone e testa di Conte nonostante un pandemia. Indegno! Elezioni vicinissime, a mio parere! E s… - CarloCalenda : I governi occidentali hanno (ovviamente) chiesto la scarcerazione di #Navalny con una dichiarazione del ministro de… - GiorgiaaAg : @fineblud MTR prima ha detto ‘hanno iniziato i tamponi’ quindi presumo li facciano anche il mercoledì, io so che li… - LaFatinaBlu : @AlbertoL58 L'ho notato, altro che poco... Bene grazie ?? - SCML27 : RT @willy_signori: Prima di commentare i tweet di Palmeri, che vede 100 rigori per l'Inter ricordatevi che non riuscì a vedere quest'altro… -