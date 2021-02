Uomini e Donne, cos’è successo davvero tra Armando e Nicola? Emerge la verità (Di martedì 2 febbraio 2021) A Uomini e Donne, Armando Incarnato continua a far discutere e anche stavolta ci sono forti dubbi che abbia nascosto qualcosa in merito alla sua frequentazione con Nicole, dama 52enne (dunque dieci anni più grande di lui) che sembra averlo colpito molto. Il sospetto è venuto a Gianni Sperti, notando come il cavaliere napoletano faccia delle allusioni non sempre chiarissime, proprio come faceva in passato quando stava celando dettagli molto importanti delle sue storie A Uomini e Donne tiene banco il triangolo Armando, Nicole e Carlo Avendo appreso che la donna è presa anche dal rivale Carlo, l’altro cavaliere che sta frequentando, Armando Incarnato ha tirato fuori presunte carezze e abbracci che lui e Nicole si sarebbero scambiati durante l’ultima uscita, che la dama ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 2 febbraio 2021) AIncarnato continua a far discutere e anche stavolta ci sono forti dubbi che abbia nascosto qualcosa in merito alla sua frequentazione con Nicole, dama 52enne (dunque dieci anni più grande di lui) che sembra averlo colpito molto. Il sospetto è venuto a Gianni Sperti, notando come il cavaliere napoletano faccia delle allusioni non sempre chiarissime, proprio come faceva in passato quando stava celando dettagli molto importanti delle sue storie Atiene banco il triangolo, Nicole e Carlo Avendo appreso che la donna è presa anche dal rivale Carlo, l’altro cavaliere che sta frequentando,Incarnato ha tirato fuori presunte carezze e abbracci che lui e Nicole si sarebbero scambiati durante l’ultima uscita, che la dama ...

SusannaCeccardi : Palamara riconosce che «se un magistrato non fa politica conta quasi zero» e «chi non si identifica con le correnti… - lucianonobili : Esattamente un anno fa eravamo tutti insieme e in presenza, alla prima Assemblea Nazionale di @ItaliaViva a Cinecit… - LiaQuartapelle : Nel 2020 hanno perso il lavoro 444mila persone 312mila donne 132mila uomini Solo a dicembre sono stati persi 101mi… - LuigiaFio : RT @PapaParole: Noi leggiamo le Scritture perché esse “leggano noi”. Ed è una grazia potersi riconoscere in questo o quel personaggio o sit… - polistudium : Come è cambiata la vita dei pazienti oncologici durante la pandemia e dei loro familiari? Leggi 'L’Oncologia e il… -