Crollo ad Amalfi, Ferraioli: "Basta campanilismi, ora serve azione comune" (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti"Quanto successo oggi ad Amalfi, il Crollo nei pressi della Marinella, non è un evento imprevedibile. La Costa D'Amalfi ha una sua fragilità geologica e la strada statale Amalfitana ha bisogno di una cura e di manutenzione che vadano l'oltre l'emergenza. Come Distretto Turistico Costa D'Amalfi chiediamo che venga immediatamente convocato un tavolo tecnico che operi con decisione e immediatezza e che programmi per il futuro delle popolazioni residenti e dell'economia di questi luoghi. Bisogna impegnarsi concretamente nella tutela e nel riassetto idrogeologico, superando i campanilismi e le logiche politiche e lavorando insieme per il futuro di questi luoghi con una manutenzione costante e una pianificazione concreta. Sollecitiamo la Regione ...

