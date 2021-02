Covid, la variante inglese sta mutando ancora. Gli esperti lanciano l'allarme (Di martedì 2 febbraio 2021) La variante inglese del Coronavirus sta continuando a mutare e per gli esperti questi cambiamenti genetici sono preoccupanti. variante inglese Covid: gli esperti lasciano l'allarme Questo è l'ennesimo allarme sulle mutazioni del virus Sars-CoV-2 che arriva direttamente dalla Gran Bretagna. Alcuni ricercatori hanno rilevato nuovi cambiamenti genetici della cosidetta variante inglese che possono essere definiti "preoccupanti". Per la prima volta questa variante del Coronavirus era stata individuata nel sud dell'Inghilterra negli scorsi mesi e poi dilagata con un'apparente maggiore aggressività rispetto all'originario ceppo dell'infezione. Secondo uno studio preliminare, non si può ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 2 febbraio 2021) Ladel Coronavirus sta continuando a mutare e per gliquesti cambiamenti genetici sono preoccupanti.: glilasciano l'Questo è l'ennesimosulle mutazioni del virus Sars-CoV-2 che arriva direttamente dalla Gran Bretagna. Alcuni ricercatori hanno rilevato nuovi cambiamenti genetici della cosidettache possono essere definiti "preoccupanti". Per la prima volta questadel Coronavirus era stata individuata nel sud dell'Inghilterra negli scorsi mesi e poi dilagata con un'apparente maggiore aggressività rispetto all'originario ceppo dell'infezione. Secondo uno studio preliminare, non si può ...

