Sanremo 2021, il protocollo Rai: Festival senza pubblico (Di lunedì 1 febbraio 2021) Domani il protocollo Rai arriverà sul tavolo del Cts: Viale Mazzini si arrende ad un Sanremo 2021 senza pubblico Si è tenuta quest’oggi l’ultima riunione tra i vertici Rai e la direzione artistica del Festival di Sanremo volta alla stesura di un protocollo per lo svolgimento in sicurezza della prossima edizione della kermesse canora: domani le misure arriveranno sul tavolo del Comitato Tecnico Scientifico che si esprimerà sulla possibilità o meno di dare al Festival di Sanremo 2021 il semaforo verde per svolgersi nelle date attualmente schedulate, dal 2 al 6 Marzo prossimo. Nel protocollo, la Rai si arrende definitivamente alla necessità di fare un Festival a ... Leggi su zon (Di lunedì 1 febbraio 2021) Domani ilRai arriverà sul tavolo del Cts: Viale Mazzini si arrende ad unSi è tenuta quest’oggi l’ultima riunione tra i vertici Rai e la direzione artistica deldivolta alla stesura di unper lo svolgimento in sicurezza della prossima edizione della kermesse canora: domani le misure arriveranno sul tavolo del Comitato Tecnico Scientifico che si esprimerà sulla possibilità o meno di dare aldiil semaforo verde per svolgersi nelle date attualmente schedulate, dal 2 al 6 Marzo prossimo. Nel, la Rai si arrende definitivamente alla necessità di fare una ...

rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - IlContiAndrea : “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accadut… - infoitcultura : Sanremo 2021, una confessione di Orietta Berti crea dei dubbi - controcampus : aspettando #sanremo le più belle frasi di @Dimartino #festivaldisanremo #festival ?? -