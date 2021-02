“Non è un delinquente, non ha ammazzato nessuno”, dice il padre di Algero Corretini (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il padre di Algero Corretini, arrestato per violenza e lesioni nei confronti della compagna Simona Vergaro, difende il figlio, sostenendo che il caso sia stato ingigantito. Si trova ancora in stato di fermo, Algero Corretini, il rapper romano – noto con gli pseudonimi di Fratelli’ e 1727 Wrldstar – arrestato dopo la denuncia sporta nei L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ildi, arrestato per violenza e lesioni nei confronti della compagna Simona Vergaro, difende il figlio, sostenendo che il caso sia stato ingigantito. Si trova ancora in stato di fermo,, il rapper romano – noto con gli pseudonimi di Fratelli’ e 1727 Wrldstar – arrestato dopo la denuncia sporta nei L'articolo proviene da Leggilo.org.

