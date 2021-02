Mercato San Saverino | collaboratrice scolastica positiva al Covid-19 | l’Asl mette tutti in quarantena

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Severino (Sa) – “In seguito alla rilevazione di un caso di positività di una, residente in altro Comune ed operante presso la Scuola dell’Infanzia “E. Coppola”,ha emesso un provvedimento difino all’11/02/2021 e comunque fino ad esito negativo del tampone degli alunni, dei professori e dei collaboratori scolastici della Scuola dell’Infanzia. E’ in corso l’attività di sanificazione della struttura come previsto dallo stesso provvedimento. Le lezioni in presenza della Scuola primaria del plesso “E. Coppola” continueranno regolarmente“. A scriverlo è il sindaco diSan Severino Antonio Somma. L'articolo proviene da Anteprima24.it.