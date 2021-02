Lotteria degli scontrini al via, ecco perché molte attività non sono ancora pronte (Di lunedì 1 febbraio 2021) Parte la Lotteria degli scontrini ma molte attività sono ancora chiuse o non pronte. A partire da oggi gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 1 febbraio 2021) Parte lamachiuse o non. A partire da oggi gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti...

forza_italia : Oggi inizia la lotteria degli scontrini...e continua la lotteria della crisi di questa maggioranza litigiosa e inca… - fattoquotidiano : Lotteria degli scontrini al via, ecco con quali acquisti si partecipa e quali sono esclusi. Dai biglietti del cinem… - msgelmini : #RecoveryPlan in alto mare, piano #vaccini un colabrodo, nessuno parla più del dl ristori quinquies, nel 2020 sono… - JohnHard3 : RT @tvbusiness24: #Lotteria degli scontrini, si parte oggi ma molti esercenti non sono pronti - viaggrego : RT @viaggrego: Al via da oggi la #Lotteria degli #Scontrini. Ecco come partecipare -