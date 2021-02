Le mafie nella pandemia. Intervista al Direttore della Dia, Maurizio Vallone (Di lunedì 1 febbraio 2021) La DIA è un organismo investigativo unico nel genere in Europa. Tutte le Forze dell’ordine ne fanno parte con lo scopo di contrastare specificatamente la criminalità organizzata di stampo mafioso. Per meglio definire l’azione di questa eccellenza investigativa, è necessario far parlare i numeri: dal 1992 al 31 dicembre 2018, sono stati sequestrati beni per oltre 17 miliardi di euro ed eseguite confische per quasi 10 miliardi di euro. Inoltre, sempre dal 1992 al 2011, sono state arrestate circa 9.400 persone sospettate di associazione mafiosa. L’azione della DIA si è ulteriormente intensificata durante l’emergenza della pandemia da Covid-19, e recentemente si è conclusa l’operazione “Basso profilo” contro la ’Ndrangheta con l’arresto di quasi 50 persone in tutta Italia, con il sequestro di 100 milioni di euro e l’individuazione di ... Leggi su leurispes (Di lunedì 1 febbraio 2021) La DIA è un organismo investigativo unico nel genere in Europa. Tutte le Forze dell’ordine ne fanno parte con lo scopo di contrastare specificatamente la criminalità organizzata di stampo mafioso. Per meglio definire l’azione di questa eccellenza investigativa, è necessario far parlare i numeri: dal 1992 al 31 dicembre 2018, sono stati sequestrati beni per oltre 17 miliardi di euro ed eseguite confische per quasi 10 miliardi di euro. Inoltre, sempre dal 1992 al 2011, sono state arrestate circa 9.400 persone sospettate di associazione mafiosa. L’azioneDIA si è ulteriormente intensificata durante l’emergenzada Covid-19, e recentemente si è conclusa l’operazione “Basso profilo” contro la ’Ndrangheta con l’arresto di quasi 50 persone in tutta Italia, con il sequestro di 100 milioni di euro e l’individuazione di ...

