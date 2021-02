Calcio: Torino, ufficiale l'acquisto di Mandragora dalla Juventus (Di lunedì 1 febbraio 2021) Torino, 1 feb. - (Adnkronos) - Rolando Mandragora è ufficialmente un giocatore del Torino. Il 23enne centrocampista arriva dalla Juventus con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021), 1 feb. - (Adnkronos) - Rolandoè ufficialmente un giocatore del. Il 23enne centrocampista arrivacon la formula del prestito con obbligo di riscatto.

