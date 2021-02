Belen Rodriguez, svelato il sesso (e il nome) del bebè che porterebbe in grembo? L’indiscrezione di ‘Ogni Mattina’ (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da settimane ormai si parla della presunta gravidanza di Belen Rodriguez. Stando a diverse insistenti voci, avvalorate da alcuni particolari social molto significativi, la showgirl sarebbe incinta del suo secondo figlio. Dopo aver messo al mondo Santiago, frutto del suo matrimonio ormai finito con il ballerino Stefano De Martino, l’argentina e il suo attuale compagno, Antonino Spinalbanese, starebbe custodendo un dolcissimo segreto. A confermare il tutto ci ha pensato il giornalista Santo Pirrotta che, ospite di Ogni mattina, ha lanciato un’indiscrezione riguardante il sesso e il nome del piccolo che Belen porterebbe in grembo. Alle telecamere della trasmissione condotta da Adriana Volpe, Pirrotta ha rivelato che la Rodriguez aspetterebbe una ... Leggi su isaechia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da settimane ormai si parla della presunta gravidanza di. Stando a diverse insistenti voci, avvalorate da alcuni particolari social molto significativi, la showgirl sarebbe incinta del suo secondo figlio. Dopo aver messo al mondo Santiago, frutto del suo matrimonio ormai finito con il ballerino Stefano De Martino, l’argentina e il suo attuale compagno, Antonino Spinalbanese, starebbe custodendo un dolcissimo segreto. A confermare il tutto ci ha pensato il giornalista Santo Pirrotta che, ospite di Ogni mattina, ha lanciato un’indiscrezione riguardante ile ildel piccolo chein. Alle telecamere della trasmissione condotta da Adriana Volpe, Pirrotta ha rivelato che laaspetterebbe una ...

