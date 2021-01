Sci alpino | Henrik Kristoffersen torna alla vittoria a Chamonix! Giuliano Razzoli rimonta ed è 7° | 8° Moelgg!

Leggi su oasport

(Di domenica 31 gennaio 2021) Davvero un brutto spettacolo quello a cui abbiamo assistito oggi.si è aggiudicato il secondo slalom di Chamonix (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2020-2021 con pienissimo merito, ma ci sono molti “però” da aggiungere in calce ad ogni analisi su questa gara. La Verte des Houches vede una seconda manche letteralmente falsata, per colpa di una pista che va a rovinarsi in maniera enorme, specialmente nella parta alta, portando a rimonte clamorose e, contemporaneamente, a crolli verticali di molti top10. La classifica di metà gara, sostanzialmente, è stata accartocciata come carta straccia e gettata nel cestino. Da questo caos vero e proprio emerge testa e spalle sopra tutti,. Bisogna davvero dare un “bento” al ...