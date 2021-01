Nasce Fabio Quagliarella – 31 gennaio 1983 – VIDEO (Di domenica 31 gennaio 2021) Il 31 gennaio 1983 Nasce Fabio Quagliarella, attaccante di straordinario talento che ha rappresentato diverse squadre della Serie A Ha cambiato numerose squadre, girato tante città italiane, vestito maglie diverse, ma ha sempre saputo dimostrare di avere un gran feeling con il gol. Fabio Quagliarella è un attaccante straordinario, capace di illuminare i campi di gioco con gesti tecnici di grande impatto visivo ed enorme coefficiente di difficoltà. Negli anni ha saputo mettersi in mostra per la genialità di alcuni suoi gol e per soluzioni balistiche fuori dal comune: colpi di tacco, tiri potenti da distanza siderale, rovesciate. Questo e molto altro fa parte del suo repertorio. Capace di ricoprire sia il ruolo di prima che di seconda punta, ha giocato ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Il 31, attaccante di straordinario talento che ha rappresentato diverse squadre della Serie A Ha cambiato numerose squadre, girato tante città italiane, vestito maglie diverse, ma ha sempre saputo dimostrare di avere un gran feeling con il gol.è un attaccante straordinario, capace di illuminare i campi di gioco con gesti tecnici di grande impatto visivo ed enorme coefficiente di difficoltà. Negli anni ha saputo mettersi in mostra per la genialità di alcuni suoi gol e per soluzioni balistiche fuori dal comune: colpi di tacco, tiri potenti da distanza siderale, rovesciate. Questo e molto altro fa parte del suo repertorio. Capace di ricoprire sia il ruolo di prima che di seconda punta, ha giocato ...

Khan_5802 : RT @PaolaCorb: L’amore? Non si cerca. Non si aspetta. Non si sceglie. Nasce per caso, quando meno te lo aspetti. Arriva nel giorno più… - PERLASCA3 : RT @PaolaCorb: L’amore? Non si cerca. Non si aspetta. Non si sceglie. Nasce per caso, quando meno te lo aspetti. Arriva nel giorno più… - PaolaCorb : L’amore? Non si cerca. Non si aspetta. Non si sceglie. Nasce per caso, quando meno te lo aspetti. Arriva nel g… - prestia_fabio : RT @OssMalattieRare: ???? “Emocromo a domicilio”, al via il programma di @NovartisItalia destinato alle persone che vivono con #trombocitopen… - bravimabasta : @redneroo Grazie Fabio, un grande abbraccio anche a Lei (deve avere un udito selettivo: io faccio satira e la facci… -