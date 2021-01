Covid, Psichiatria: Ufe Palermo sollecita la creazione di uno spazio esterno (Di domenica 31 gennaio 2021) L’Associazione Onlus Ufe Palermo sollecita il finanziamento del progetto per la creazione di uno spazio esterno protetto fruibile dai degenti del Reparto di Psichiatria dell’Ospedale Civico L’Associazione Onlus Ufe Palermo, che opera nel sociale con interventi di volontariato a favore degli utenti e dei loro familiari presso le varie strutture del Dipartimento di Salute Mentale di Palermo, in collaborazione e sinergia col personale sanitario, chiede all’Assessore Regionale della Salute Razza di finanziare il progetto per la realizzazione di uno spazio esterno protetto, fruibile dai pazienti ricoverati presso il Reparto di Psichiatria dell’azienda ospedaliera Arnas Civico, al fine di migliorarne le ... Leggi su 361magazine (Di domenica 31 gennaio 2021) L’Associazione Onlus Ufeil finanziamento del progetto per ladi unoprotetto fruibile dai degenti del Reparto didell’Ospedale Civico L’Associazione Onlus Ufe, che opera nel sociale con interventi di volontariato a favore degli utenti e dei loro familiari presso le varie strutture del Dipartimento di Salute Mentale di, in collaborazione e sinergia col personale sanitario, chiede all’Assessore Regionale della Salute Razza di finanziare il progetto per la realizzazione di unoprotetto, fruibile dai pazienti ricoverati presso il Reparto didell’azienda ospedaliera Arnas Civico, al fine di migliorarne le ...

