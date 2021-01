Come lavoriamo su una segnalazione su Bufale.net (Di domenica 31 gennaio 2021) Per prima cosa nell’affrontare una segnalazione, la selezione delle fonti è importante. Mettiamo il caso, esemplificativo, del nostro articolo “La Croce Rossa conferma: l’Olocausto è una bufala!” La fonte di partenza è un post visuale, una riproduzione telematica di una fotocopia, circolata su Internet La foto inviataIl controllo incrociato con strumenti di verifica immagini (TinEye, Google Images) e il frazionamento per parole chiave (“Bad Arolsen”, “Red Cross”…) consente di pervenire a documentazione bibliografica. Ove invece la notizia riguardasse eventi correnti, sarebbe stato nostro interesse contattare la stampa locale e le autorità locali per un riscontro sul campo. Ma spesso è insufficiente pervenire al solo riscontro della “fake”, ma è interessante esaminare Come la fake è nata. Per cui continuiamo a esaminare la genesi della bufala, ... Leggi su bufale (Di domenica 31 gennaio 2021) Per prima cosa nell’affrontare una, la selezione delle fonti è importante. Mettiamo il caso, esemplificativo, del nostro articolo “La Croce Rossa conferma: l’Olocausto è una bufala!” La fonte di partenza è un post visuale, una riproduzione telematica di una fotocopia, circolata su Internet La foto inviataIl controllo incrociato con strumenti di verifica immagini (TinEye, Google Images) e il frazionamento per parole chiave (“Bad Arolsen”, “Red Cross”…) consente di pervenire a documentazione bibliografica. Ove invece la notizia riguardasse eventi correnti, sarebbe stato nostro interesse contattare la stampa locale e le autorità locali per un riscontro sul campo. Ma spesso è insufficiente pervenire al solo riscontro della “fake”, ma è interessante esaminarela fake è nata. Per cui continuiamo a esaminare la genesi della bufala, ...

