Autostrade, salgono a 21 gli indagati per il crollo della volta della galleria Bertè sulla A26. Anche Castellucci e Donferri (Di sabato 30 gennaio 2021) Furono oltre due le tonnellate che la sera del 30 dicembre 2019 si staccarono dalla volta della galleria Bertè, sulla autostrada A26 Genova Voltri-Alessandria, gestita da Aspi. Solo per caso le lastre di cemento non colpirono le auto in transito sulle tre corsie. Ora per il crollo ci sono 21 persone indagate, tra cui Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia. Castellucci era finito agli arresti domiciliari l’11 novembre scorso nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Genova sulla mancata manutenzione delle barriere fonoassorbenti, ma il tribunale del Riesame li ha revocati e ha invece disposto l’interdizione per il manager. A dare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Furono oltre due le tonnellate che la sera del 30 dicembre 2019 si staccarono dallaautostrada A26 Genova Voltri-Alessandria, gestita da Aspi. Solo per caso le lastre di cemento non colpirono le auto in transito sulle tre corsie. Ora per ilci sono 21 persone indagate, tra cui Giovanni, ex amministratore delegato diper l’Italia.era finito agli arresti domiciliari l’11 novembre scorso nell’ambito dell’inchiestaProcura di Genovamancata manutenzione delle barriere fonoassorbenti, ma il tribunale del Riesame li ha revocati e ha invece disposto l’interdizione per il manager. A dare ...

Per il crollo della volta della galleria Bertè, sulla autostrada A26 Genova Voltri-Alessandria, gestita da Aspi, il 30 dicembre 2019, ci sono 21 persone indagate. È quanto emerge dalla relazione del p ...

