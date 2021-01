Tragico incidente nel Napoletano | città in lutto per Vincenzo | “Non si può morire così”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPalma Campania (Na) – Palma Campania inper la morte diLauri. Il 30enne che nella giornata di ieri ha perso la vita in unnella vicina Poggiomarino. Ora tutta la cittadinanza, a partire dal sindaco, si unisce nel dolore della famiglia.ha lasciato, a soli 30 anni, un bimbo piccolo e la moglie. “Non si può– scrive il primo cittadino palmese, Nello Donnarumma -. La morte di un giovane, una morteassurda, provoca sempre una reazione forte. Chi legge la notizia non può non rimanere colpito, sconcertato.Come tutta la comunità palmese, sono profondamente colpito da questa drammatica vicenda che ha portato alla perdita di un nostro concittadino.A nome mio e di tutta ...

SERRAVVALLE SCRIVIA - Un tragico incidente sul lavoro si è consumato nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 28 gennaio 2021, a Serravalle Scrivia . Durante alcuni lavori di manutenzione delle piante presenti lungo via Ospedale ...Di seguito un comunicato diffuso da Studio 3A: Non solo un tragico scontro frontale ma un tremendo incidente che ha visto coinvolti ben quattro mezzi, uno dei quali, peraltro, ignoto. Emerge un'altra, ancora più terribile e inquietante verità dal verbale dei ...Palma Campania in lutto per la morte di Vincenzo Lauri. Il 30enne che nella giornata di ieri ha perso la vita in un tragico incidente ...A causare il fatidico incidente stradale sarebbe stato un veicolo non ancora identificato dagli inquirenti della provincia di Foggia.